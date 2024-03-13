За неделею заболели 172 омича. Никто не умер, но госпитализация потребовалась 30 пациентам.

За неделею заболели 172 омича. Никто не умер, но госпитализация потребовалась 30 пациентам.

По данным федерального оперштаба, в Омской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За неделю с 4 по 10 марта его диагностировали у 172 жителей.

Госпитализация потребовалась 30 пациентам. В то же время выздоровели 175 человек.

Отметим, что неделей ранее заболевших в регионе было 218. На минувшей неделе Омская область спустилась с первого на третье место среди городов СФО по числу заболевших.