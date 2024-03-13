Эксперты выясняют причины этих частых возгораний. Пока на повестке неосторожность при курении и нарушение требований пожарной безопасности.
В девятиэтажке на улице Рабиновича с разницей в три дня произошли пожары. Как сообщили в МЧС, утром 9 марта в комнате на третьем этаже загорелся диван, а 12 марта днем возгорание произошло в подвале. Во время первого пожара пострадал человек. Его вызволили из комнаты пожарные. Во втором происшествии никто не пострадал.
В дом секционного типа выехали сотрудники Государственного пожарного надзора и Испытательной пожарной лаборатории, чтобы определить причины возникновения пожаров. По предварительным данным, диван вспыхнул из-за неосторожности при курении.
Причины пожара в подвале определить сложнее. Наиболее вероятно, что возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.
– Были зафиксированы наибольшие термические повреждения, которые указывают на наличие очага со стороны прохождения труб отопления. В ходе осмотра была использована инструментальная база, в том числе пирометр. Измерялось остаточное температурное поле на ограждающих конструкциях, которое подтвердило наличие ранее установленной очаговой зоны, – рассказал старший эксперт сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории Вячеслав Алексеев.
Чтобы разобраться окончательно в причинах пожара, проведут экспертизу.