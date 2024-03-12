Омск-Информ
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·Происшествия

Жильцов из задымленных подъездов эвакуировали на улицу.
Сегодня около 14:46 в подвале девятиэтажки на Рабиновича произошел пожар. Жильцы заметили дым и сообщили в МЧС. Самостоятельно вышли на улицу 57 человек. Звенья газодымозащитников обследовали подъезд и вывели еще 38 жильцов, в том числе 14 детей.
В 15:22 пожар локализовали. Его площадь составила 20 кв. м. В 15:52 ликвидировали открытое горение. На месте происшествия все еще работают 35 сотрудников МЧС. Задействовано семь единиц спецтехники.
·Происшествия

Жильцов из задымленных подъездов эвакуировали на улицу.
Сегодня около 14:46 в подвале девятиэтажки на Рабиновича произошел пожар. Жильцы заметили дым и сообщили в МЧС. Самостоятельно вышли на улицу 57 человек. Звенья газодымозащитников обследовали подъезд и вывели еще 38 жильцов, в том числе 14 детей.
В 15:22 пожар локализовали. Его площадь составила 20 кв. м. В 15:52 ликвидировали открытое горение. На месте происшествия все еще работают 35 сотрудников МЧС. Задействовано семь единиц спецтехники.