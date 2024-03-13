Омск-Информ
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·Общество

С таким предложением выступил директор мастер-планирования УК «Аэропорты Регионов» Алексей Богатырев. Также планируют построить гостиницу и запустить аэроэкспресс.

Сегодня, 13 марта, в Омске проходит заседание архитектурно-градостроительного совета по вопросу строительства аэропорта Омск-Федоровка. Концепции представят семь ведущих российских дизайнерских бюро.

Так, директор мастер-планирования УК «Аэропорты Регионов» Алексей Богатырев предложил сделать в новой воздушной гавани 7 телетрапов. По его словам, новый аэропорт будет обслуживать 3,5 млн пассажиров.

– В перспективе необходим аэроэкспресс. Мы закладываем возможность строительства железной дороги, ведущей к аэропорту. Также возле аэропорта планируется возможность строительства гостиницы, – заявил Богатырев.

Отметим, что к обсуждению также подключились представители Минтранса России и Росавиации.

1039
·Общество

С таким предложением выступил директор мастер-планирования УК «Аэропорты Регионов» Алексей Богатырев. Также планируют построить гостиницу и запустить аэроэкспресс.

Сегодня, 13 марта, в Омске проходит заседание архитектурно-градостроительного совета по вопросу строительства аэропорта Омск-Федоровка. Концепции представят семь ведущих российских дизайнерских бюро.

Так, директор мастер-планирования УК «Аэропорты Регионов» Алексей Богатырев предложил сделать в новой воздушной гавани 7 телетрапов. По его словам, новый аэропорт будет обслуживать 3,5 млн пассажиров.

– В перспективе необходим аэроэкспресс. Мы закладываем возможность строительства железной дороги, ведущей к аэропорту. Также возле аэропорта планируется возможность строительства гостиницы, – заявил Богатырев.

Отметим, что к обсуждению также подключились представители Минтранса России и Росавиации.

1039