Перевозчик, который много обещал в конце 2021 года, но потом ушел, может вернуться сюда. О такой вероятности заявил губернатор.

Перевозчик, который много обещал в конце 2021 года, но потом ушел, может вернуться сюда. О такой вероятности заявил губернатор.

Правительство Омской области планирует привлечь в регион авиаперевозчика Red Wings. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Он обсуждал этот вопрос с главой Ростеха Сергеем Чемезовым во время последней встречи.

– Позавчера встречался с Сергеем Чемезовым и обсуждал возможность базирования в Омске компании Red Wings. У нашего города выгодное положение, стратегически выгодное, надо это использовать, – отметил глава региона.

Авиакомпания Red Wings в декабре 2021 года стала базовым перевозчиком для Омска. Но весной следующего года полетная программа была практически свернута, а еще через несколько месяцев договор о базировке в Омске был приостановлен.