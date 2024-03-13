Дозу излучения измерят не по всему аэропорту, а только для установок досмотра багажа. Работы оценили в 300 тыс. рублей.

Дозу излучения измерят не по всему аэропорту, а только для установок досмотра багажа. Работы оценили в 300 тыс. рублей.

В Омском аэропорту хотят измерить дозу излучения установок для досмотра багажа. Для этого в воздушной гавани заказали услугу по дозиметрии. Работы обойдутся в 300 тыс. рублей. Исполнить их подрядчик должен до октября.

Отметим, что рентгенотелевизионные установки для багажа, которые установлены в аэропорту города, сканируют и формируют на экранах мониторов содержимое сумок и чемоданов. Благодаря этому сотрудники могут найти в багаже запрещенные к перевозке вещи.