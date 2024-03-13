Злостный нарушитель не хотел оплачивать штрафы. Вчера его машину остановили в Славянске-на-Кубани и арестовали.

Злостный нарушитель не хотел оплачивать штрафы. Вчера его машину остановили в Славянске-на-Кубани и арестовали.

В последнее время становится все сложнее скрыться от действия закона, особенно для злостных правонарушителей. Это подтверждается историей 43-летнего омича, который оказался в центре внимания правоохранительных органов.

Омские приставы возбудили 59 исполнительных производств в отношении мужчины. Из них 55 связаны с взысканием административных штрафов, наложенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения в период с 2020 по 2023 год, а еще 4 связаны с взысканием налогов и кредита. Общая сумма задолженности по всем исполнительным производствам составила 191 тыс. рублей, сообщили в ГУ ФССП России по Омской области.

Омич постоянно избегал судебных приставов, скрывался и игнорировал их требования. Однако, благодаря отлаженному межведомственному взаимодействию, правоохранительным органам удалось выйти на след злостного нарушителя.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение мужчины и обнаружил, что у него есть автомобиль Toyota Mark II Wagon Blit 2002 года выпуска. В связи с этим было вынесено постановление о запрете регистрационных действий на эту машину.

Сотрудники ГИБДД также установили, что большинство правонарушений были совершены в Краснодарском крае. Поэтому сотрудники ГУ ФССП России по Краснодарскому краю направили поручение об аресте автомобиля.

Вчера, 12 марта, на одной из улиц города Славянск-на-Кубани остановили ту самую машину, за рулем которой находился сам собственник. Сотрудники Славянского ГОСП ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, выполняя поручение коллег из Омска, арестовали авто.

Теперь иномарку ждет процедура оценки и принудительной реализации в счет погашения задолженности, если собственник не погасит его самостоятельно в ближайшее время. Кроме этого, за нарушенные должником сроков для добровольной оплаты штрафов, налоговых сборов и кредита ему полагается также выплатить исполнительский сбор, размер которого составляет свыше 60 тыс. рублей.