За прошлый год работодатели нарушили права более 5 тысяч жителей региона, задерживая зарплату. Пришлось вмешаться надзорному ведомству.

За прошлый год работодатели нарушили права более 5 тысяч жителей региона, задерживая зарплату. Пришлось вмешаться надзорному ведомству.

В 2023 году прокурорское вмешательство позволило защитить права более 18 тыс. жителей Омской области, включая более 5,5 тыс. работников, которым была погашена задолженность по заработной плате в размере 97,8 млн рублей.

Прокуроры активно проводят проверки и реагируют на нарушения, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, скрытием информации о задолженности и ненадлежащим оформлением трудовых отношений. Это позволяет добиться реального восстановления прав работников, отметили в надзорном ведомстве.

В этом году работа в этом направлении продолжается.