Такая сумма будет выделена Омской области для создания флагманской школы. Проект поддержал президент Владимир Путин.

Такая сумма будет выделена Омской области для создания флагманской школы. Проект поддержал президент Владимир Путин.

Стал известен объем финансирования проекта по созданию в Омске флагманской школы. По данным источника РИА «Омск-информ», на эти цели региону выделят 5 млрд рублей.

Вчера, 12 марта, в ходе встречи президента Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России» губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к главе государства с просьбой включить регион в число 12 пилотных субъектов Федерации, где будут созданы флагманские школы.

– Вузовское образование у нас сильное, то же самое хотим сделать и со школьным образованием, чтобы и сибиряки, и казахстанцы стремились отправить детей в Омск учиться. Вы в послании Федеральному Собранию сказали о планах создания 12 флагманских школ в стране. Это вызвало резонанс в образовательной среде нашего региона. Эту тему недавно обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, он нас поддерживает. Мы уже и земельный участок подобрали. Поэтому, если вы такое поручение дадите, чтобы Омскую область включили в один из 12 пилотных регионов, мы с удовольствием ваше поручение выполним.

Владимир Путин поддержал эту идею: «Согласен, для Сибири это важно».

Как пояснил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, флагманская школа – это образовательное учреждение, где для обучения внедряются самые передовые технологии и применяются самые прогрессивные методики. В школе будут лучшие учителя региона – отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу.