Такая сумма будет выделена Омской области для создания флагманской школы. Проект поддержал президент Владимир Путин.
Стал известен объем финансирования проекта по созданию в Омске флагманской школы. По данным источника РИА «Омск-информ», на эти цели региону выделят 5 млрд рублей.
Вчера, 12 марта, в ходе встречи президента Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России» губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к главе государства с просьбой включить регион в число 12 пилотных субъектов Федерации, где будут созданы флагманские школы.
– Вузовское образование у нас сильное, то же самое хотим сделать и со школьным образованием, чтобы и сибиряки, и казахстанцы стремились отправить детей в Омск учиться. Вы в послании Федеральному Собранию сказали о планах создания 12 флагманских школ в стране. Это вызвало резонанс в образовательной среде нашего региона. Эту тему недавно обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, он нас поддерживает. Мы уже и земельный участок подобрали. Поэтому, если вы такое поручение дадите, чтобы Омскую область включили в один из 12 пилотных регионов, мы с удовольствием ваше поручение выполним.
Владимир Путин поддержал эту идею: «Согласен, для Сибири это важно».
Как пояснил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, флагманская школа – это образовательное учреждение, где для обучения внедряются самые передовые технологии и применяются самые прогрессивные методики. В школе будут лучшие учителя региона – отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу.