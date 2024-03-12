Договоренность об этом была достигнута на встрече президента Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России». На нее был приглашен омский губернатор Виталий Хоценко.

Договоренность об этом была достигнута на встрече президента Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России». На нее был приглашен омский губернатор Виталий Хоценко.

Омская область станет одним из 12 пилотных регионов страны, где создадут флагманскую школу. Соответствующее предложение губернатора Виталия Хоценко поддержал президент Владимир Путин.

Сегодня глава государства встретился с победителями конкурса «Лидеры России» разных лет. На мероприятие был приглашен омский губернатор. Он был финалистом второго сезона «Лидеров России» в 2018-2019 годах, а также одним из наставников для участников пятого сезона. Рассказывая о своем опыте, Виталий Хоценко обратился к президенту с просьбой:

– Вузовское образование у нас сильное, то же самое хотим сделать и со школьным образованием, чтобы и сибиряки, и казахстанцы стремились отправить детей в Омск учиться. Вы в Послании Федеральному Собранию сказали о планах создания 12 флагманских школ в стране. Это вызвало резонанс образовательной среде нашего региона. Эту тему недавно обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, он нас поддерживает. Мы уже и земельный участок подобрали. Поэтому, если вы такое поручение дадите, чтобы Омскую область включили в один из 12-ти пилотных регионов, мы с удовольствием ваше поручение выполним.

Владимир Путин поддержал эту идею: «Согласен, для Сибири это важно».

Как пояснил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, флагманская школа – это образовательное учреждение, где для обучения внедряются самые передовые технологии и применяются самые прогрессивные методики. В школе будут лучшие учителя региона – отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу.

Где власти региона намерены построить флагманскую школу, пока неизвестно.