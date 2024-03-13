Мужчина уверял, что не получал уведомления о необходимости платить налоги.

Мужчина уверял, что не получал уведомления о необходимости платить налоги.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Первомайского районного суда, который взыскал с омича задолженность по земельному налогу на 239 участков.

Ранее МИФНС № 7 потребовала от мужчины выплатить 385 тыс. рублей в качестве налогов и пени. В ведомстве пояснили, что мужчине были направлены уведомления о необходимости оплатить налоги в личном кабинете налогоплательщика, однако он проигнорировал их.

– В судебном заседании представитель административного ответчика возражала против удовлетворения административного иска. Полагала, что налоговым органом нарушена процедура взыскания налога, связанного с направлением уведомления и требования налогоплательщику, – рассказали в суде.

Суд установил, что все уведомления о необходимости вносить платежи мужчина получал. Свои заявления о том, что он не пользуется сервисом, омич не смог доказать.

При этом аналогичная ситуация с мужчиной произошла при оплате земельного налога за 2018 и 2019 годы.

При рассмотрении апелляции МИФНС № 7 пересчитала задолженность омича и снизила общую сумму на 65 тыс. рублей. Теперь он должен выплатить 320 тыс. рублей долга и пени.