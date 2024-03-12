Мужчина готовился выйти из транспортного средства, когда троллейбус резко затормозил. Пассажир схватился за боковое стекло, оно треснуло и порезало руку омича.

Мужчина готовился выйти из транспортного средства, когда троллейбус резко затормозил. Пассажир схватился за боковое стекло, оно треснуло и порезало руку омича.

Сегодня днем на улице 10 лет Октября в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 2 («Завод имени Попова – Поселок Ермак»), произошел несчастный случай, в результате которого пострадал пассажир. Мужчине порезало руки лопнувшим стеклом.

По словам пострадавшего, он готовился выйти из салона, когда в районе 6-й Линии троллейбус неожиданно затормозил. Омич схватился за боковое стекло, оно не выдержало нагрузки, треснуло и осколками порезало кисть пассажира. Ни кондуктор, ни водитель на это никак не отреагировали, троллейбус поехал дальше с разбитым стеклом.

– Кондуктор видела, что у меня на пол капает кровь, но ей было все равно. Она сказала водителю, что стекло лопнуло, но она также никак не отреагировала, – цитирует пострадавшего портал «Город55». – В итоге я просто вышел, приложил платок и пошел домой. Троллейбус поехал дальше по маршруту.

Ранее сообщалось об инциденте в автобусе № 58, водитель которого, не дожидаясь, пока пассажирка покинет салон, поехал с открытыми дверьми. В итоге пожилая женщина оказалась на асфальте, а ее ногу защемило дверьми. Водитель не вышел к женщине, закрыл двери и поехал дальше.