Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина и женщина погибли из-за непотушенной сигареты. Они отравились угарным газом.
Следователи начали проверку по факту гибели двоих человек в селе Антоновка Нижнеомского района. Вчера вечером в сгоревшем доме нашли тела 46-летней женщины и ее 58-летнего сожителя.
– По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия, очаг возгорания находился в комнате на кресле, на котором курил мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожные действия при обращении с источником открытого огня, каким могла быть непотушенная сигарета. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения, – сообщили в Следственном комитете.
Ранее в МЧС сообщали, что на момент прибытия пожарных из-под крыши и окон дома шел дым. Из одной квартиры эвакуировались жильцы, а из другой (там, где произошло возгорание) не успели.
·Происшествия

Мужчина и женщина погибли из-за непотушенной сигареты. Они отравились угарным газом.
Следователи начали проверку по факту гибели двоих человек в селе Антоновка Нижнеомского района. Вчера вечером в сгоревшем доме нашли тела 46-летней женщины и ее 58-летнего сожителя.
– По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия, очаг возгорания находился в комнате на кресле, на котором курил мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожные действия при обращении с источником открытого огня, каким могла быть непотушенная сигарета. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения, – сообщили в Следственном комитете.
Ранее в МЧС сообщали, что на момент прибытия пожарных из-под крыши и окон дома шел дым. Из одной квартиры эвакуировались жильцы, а из другой (там, где произошло возгорание) не успели.