Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла в селе Антоновка Нижнеомского района. Причины пожара неизвестны.

В минувшие сутки в селе Антоновка Нижнеомского района в доме на улице Петра Ильичева произошел пожар. Горела одна из квартир площадью 64 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, на момент прибытия пожарных дым шел из-под крыши и окон квартиры. Самостоятельно удалось эвакуироваться двум людям. Огонь уничтожил всю мебель и вещи на площади 15 кв. м. Кроме того, в ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух человек – мужчины и женщины.

Причины возгорания сейчас выясняются.

·Происшествия

Трагедия произошла в селе Антоновка Нижнеомского района. Причины пожара неизвестны.

В минувшие сутки в селе Антоновка Нижнеомского района в доме на улице Петра Ильичева произошел пожар. Горела одна из квартир площадью 64 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, на момент прибытия пожарных дым шел из-под крыши и окон квартиры. Самостоятельно удалось эвакуироваться двум людям. Огонь уничтожил всю мебель и вещи на площади 15 кв. м. Кроме того, в ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух человек – мужчины и женщины.

Причины возгорания сейчас выясняются.