Омск-Информ
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·Спорт

15 марта на «G-Drive Арене» пройдет открытая тренировка для болельщиков.
Перед началом второго раунда плей-офф омский «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков. Она пройдет 15 марта в 11:30 на «G-Drive Арене».
Фанаты команды могут попасть на мероприятие, пройдя через павильон R входной группы, который откроется в 10:30. 
Напомним, пока соперник «ястребов» на второй раунд плей-офф неизвестен. «Авангард» может встретиться с «Локомотивом», если серия между минским и московским  «Динамо» закончится в пользу москвичей. При другом исходе соперником омичей станет «Спартак». 
Первые матчи второго раунда пройдут 16 и 18 марта в Омске.
·Спорт

15 марта на «G-Drive Арене» пройдет открытая тренировка для болельщиков.
Перед началом второго раунда плей-офф омский «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков. Она пройдет 15 марта в 11:30 на «G-Drive Арене».
Фанаты команды могут попасть на мероприятие, пройдя через павильон R входной группы, который откроется в 10:30. 
Напомним, пока соперник «ястребов» на второй раунд плей-офф неизвестен. «Авангард» может встретиться с «Локомотивом», если серия между минским и московским  «Динамо» закончится в пользу москвичей. При другом исходе соперником омичей станет «Спартак». 
Первые матчи второго раунда пройдут 16 и 18 марта в Омске.