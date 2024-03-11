Однако соперник «Авангарда» по-прежнему не определен. Им может стать как ярославский «Локомотив», так и московский «Спартак».

Однако соперник «Авангарда» по-прежнему не определен. Им может стать как ярославский «Локомотив», так и московский «Спартак».

Недавно в Хабаровске завершился шестой матч серии плей-офф между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом», гости выиграли встречу в овертайме, а вместе с ней – и всю серию.

Однако на «Западе» еще не завершена серия между двумя «Динамо» – минским и московским. От ее исхода зависит окончательное распределение сетки на второй раунд. Пока счет 3:2 в пользу москвичей. Если они выиграют серию, то «Авангард» встретится с «Локомотивом». Если же победителями выйдут их белорусские одноклубники – тогда со «Спартаком».

Но что известно точно – это даты матчей. Серия с потенциальным соперником стартует для омичей дома, 16 марта. 18 марта состоится второй матч. 20 и 22 марта – гостевые поединки. Далее уже по необходимости: 24 марта – дома, 26 марта – в гостях, 28 марта – дома.