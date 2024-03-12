Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Они занимаются торговлей, доставкой продуктов питания и предоставляют парикмахерские услуги.
На 1 января 2024 года в Омской области насчитали 2184 детей-бизнесменов. Как сообщает «Вечерний Омск», 2163 оформлены как самозанятые и 21 – как индивидуальный предприниматель.
В 2021 году своим делом занимались 2490 несовершеннолетних (2480 самозанятых и 10 ИП), в 2022-м их было 953 (946 самозанятых и 7 ИП), в 2023 году – 2197 детей (2175 самозанятых и 22 ИП).
Чаще всего дети в регионе занимаются торговлей по почте или интернету. В число популярных также входит деятельность автомобильного грузового транспорта, ресторанов и услуг по доставке продуктов, а также предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
·Экономика/Бизнес

Они занимаются торговлей, доставкой продуктов питания и предоставляют парикмахерские услуги.
На 1 января 2024 года в Омской области насчитали 2184 детей-бизнесменов. Как сообщает «Вечерний Омск», 2163 оформлены как самозанятые и 21 – как индивидуальный предприниматель.
В 2021 году своим делом занимались 2490 несовершеннолетних (2480 самозанятых и 10 ИП), в 2022-м их было 953 (946 самозанятых и 7 ИП), в 2023 году – 2197 детей (2175 самозанятых и 22 ИП).
Чаще всего дети в регионе занимаются торговлей по почте или интернету. В число популярных также входит деятельность автомобильного грузового транспорта, ресторанов и услуг по доставке продуктов, а также предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.