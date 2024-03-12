Об этом рассказала его мать. Женщина собирается обратиться в полицию, Следственный комитет и прокуратуру.

Об этом рассказала его мать. Женщина собирается обратиться в полицию, Следственный комитет и прокуратуру.

Жительница деревни Сегизбай Азовского района рассказала подробности инцидента, который произошел вчера с ее сыном в школе. Напомним, непослушного шестиклассника избил учитель.

Как сообщает «Ом1», произошло это на совмещенном уроке немецкого языка у пятых и шестых классов. Дети начали шалить, мальчик, о котором идет речь, плевался бумажками через трубочку, сделанную из ручки. Учитель сделал ребенку замечание, а тот в ответ начал ругаться матом.

– Сын на инвалидности. Он сейчас готовится к операции. У него сильно увеличена селезенка. А если бы она в тот момент разорвалась от удара? Ребенок действительно мог хулиганить и что-то ему ответить. Он постоянно плохо себя чувствует, сейчас живет на специальных препаратах, и они могут оказывать действие на поведение. Все в школе об этом знали, но учителя это не остановило, – рассказала мать мальчика.

По словам сестры мальчика, учитель забрал и сломал ручку, кинул ее в ребенка. Потом мужчина начал пинать ученика ногами, бить по голове и таскать за ухо, швырял на пол.

Мать пострадавшего школьника воспитывает четверых детей одна. Сегодня она приехала в Омск, чтобы написать заявления в полицию, Следственный комитет и прокуратуру. Отметим, что учитель уже уволился.