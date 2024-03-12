Омск-Информ
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·Происшествия

Стражи порядка намерены провести проверку и выяснить все причины произошедшего.

Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел в ауле Сегизбай Азовского района в местной школе. Там учитель немецкого языка избил учащегося 6-го класса.

– В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям учителя, а также администрации школы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Кроме того, в ситуации сейчас разбирается министр образования Иван Кротт.

·Происшествия

Стражи порядка намерены провести проверку и выяснить все причины произошедшего.

Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел в ауле Сегизбай Азовского района в местной школе. Там учитель немецкого языка избил учащегося 6-го класса.

– В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям учителя, а также администрации школы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Кроме того, в ситуации сейчас разбирается министр образования Иван Кротт.