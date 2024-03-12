Конфликт произошел в Азовском районе. Педагог начал ругаться на ученика, который разговаривал матом.

Конфликт произошел в Азовском районе. Педагог начал ругаться на ученика, который разговаривал матом.

В школе аула Сегизбай Азовского района произошел инцидент между учеником и учителем. Запись конфликта была опубликована в соцсетях.

На кадрах педагог кричит на плачущего ребенка, который жалуется на некую боль в ноге, но при этом использует ненормативную лексику. Местные жители сообщают, что конфликт произошел между школьником и учителем немецкого языка.

– Данное происшествие зарегистрировано в ОМВД России по Азовскому району. Сотрудниками полиции все участвующие лица установлены, с ними проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе профилактические, – отметили в полиции.

Инцидент прокомментировал и глава регионального Минобра Иван Кротт. Он пообещал разобраться в ситуации.

– Сейчас могу сказать, что это единичный случай. Недопустимое поведение педагога. Учитель написал заявление на увольнение, – заявил министр.

Также глава ведомства отметил, что с учениками и педагогами будут работать психологи областного центра психолого-медико-социального сопровождения.