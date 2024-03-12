В среднем приобрести подержанный автомобиль в регионе можно за 1 млн 150 тыс. рублей.

В среднем приобрести подержанный автомобиль в регионе можно за 1 млн 150 тыс. рублей.

За первые два месяца этого года цена на подержанные автомобили в Омской области увеличилась на 10 % и составила в среднем 1 млн 150 тыс. рублей.

Больше всего в регионе выросла стоимость автомобилей марки ГАЗ – она увеличилась в среднем на 56 %. На 15 % подорожали авто ВАЗ, Toyota – на 2 %, Nissan – на 9 %.

Чаще всего омичи предпочитают покупать автомобили бренда ВАЗ (LADA): 2107, 2110, 2114 Samara, Priora и 2115 Samara.