Он не признает вину и считает, что свидетель – криминальный авторитет, мстит ему за задержание.
Адвокаты полковников полиции Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева (в отставке) пытаются обжаловать их арест. Как сообщает «Коммерсантъ», Карасев страдает онкологическим заболеванием 4-й стадии и проходит курс химиотерапии. Очередной сеанс был назначен на 11 марта, но суд это учитывать не стал.
Напомним, Карагезяна и Карасева обвиняют в убийстве бизнесмена Сергея Вострякова в 2009 году. В это время Карагезян и Карасев служили вместе в Омске, поочередно возглавляли региональное управление по борьбе с экономическими преступлениями. По версии следствия, полицейские избили и задушили предпринимателя, потому что не хотели возвращать ему долг – $200 тыс.
Основным свидетелем обвинения выступает омский криминальный авторитет, осужденный за убийство и поджог местного кафе, повлекший гибель нескольких человек. Как рассказал адвокат Мурад Мусаев, Карасев и Карагезян задерживали этого авторитета и тот обещал отомстить, что, видимо, теперь и делает. Карасев вину в убийстве не признает.