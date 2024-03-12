Отключения из-за ремонта сетей планируются в Центральном и Октябрьском округах.
Омский водоканал запланировал на 19 и 20 марта ремонт сетей сразу в двух округах. В связи с этим горожанам вновь придется столкнуться с отключениями воды.
Отключения 19 марта с 10:00 до 19:00:
- 4-я Транспортная, 1а, 1а/1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 2а, к. 2; 2а, к. 1; 2а/1, 2/1.
- 6-я Линия, 182а.
Машину с питьевой водой установят около дома № 9 на улице 4-й Транспортной.
Отключения 19–20 марта с 11:00 до 08:00:
- Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153, 157, 159, 206, 190;
- Гусарова, 51;
- Чернышевского, 6;
- Герцена, 48, лит. Н; 44, 46, 55, 57, 63, 65;
- Яковлева, 108, 112, 143, 145.
Отключения 20 марта с 09:00 до 13:00:
- 2-я Совхозная, 25, 31;
- 24-я Северная, 168/1, 168/2;
- 21-я Северная, 154, 158, 165;
- частный сектор на улице Совхозной.
Машина с питьевой водой будет стоять по адресу: 24-я Северная, 168/1.