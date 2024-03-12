Вместо настоящих молочных жиров продукты содержали заменители. На них клеили фальшивые этикетки.

Вместо настоящих молочных жиров продукты содержали заменители. На них клеили фальшивые этикетки.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор предпринимателям, которые поставляли фальсифицированные молочные продукты в 4 больницы и 2 детских сада. За мошенничество их решили оштрафовать: мужчину – на 800 тыс. рублей, женщину – на 700 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Бывшие супруги являлись директорами двух фирм. С июля 2020 года по март 2022 года они закупали продукты с заменителями молочных жиров. На складе на ненастоящие сыр, масло и сухое молоко наклеивали фальшивые этикетки и поставляли их в бюджетные учреждения Омска. Когда сотрудники полиции и Россельхознадзора провели проверку, они выявили и изъяли на складе более 2,8 тонны некачественных молочных продуктов.

В суде омичи частично признали свою вину. В качестве возмещения ущерба они выплатили 35 тыс. рублей, хотя ущерб от их действий оценили в 1 млн.