Вместо настоящих молочных жиров продукты содержали заменители. На них клеили фальшивые этикетки.
Первомайский районный суд Омска вынес приговор предпринимателям, которые поставляли фальсифицированные молочные продукты в 4 больницы и 2 детских сада. За мошенничество их решили оштрафовать: мужчину – на 800 тыс. рублей, женщину – на 700 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Бывшие супруги являлись директорами двух фирм. С июля 2020 года по март 2022 года они закупали продукты с заменителями молочных жиров. На складе на ненастоящие сыр, масло и сухое молоко наклеивали фальшивые этикетки и поставляли их в бюджетные учреждения Омска. Когда сотрудники полиции и Россельхознадзора провели проверку, они выявили и изъяли на складе более 2,8 тонны некачественных молочных продуктов.
В суде омичи частично признали свою вину. В качестве возмещения ущерба они выплатили 35 тыс. рублей, хотя ущерб от их действий оценили в 1 млн.