Омск-Информ
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·Общество

Компания предложила наименьшую стоимость работ – 29,9 млн рублей.
Конкурс на комплексное благоустройство Аллеи героев ВОВ Александра и Владимира Сазоновых в Омске выиграло ООО «Градстрой» Ваагна Манукяна. Контракт с подрядчиком заключат на 29,9 млн рублей.
Начальная цена составляла 33 млн. Манукян предложил выполнить работу на 3,8 млн дешевле. Второй участник торгов запросил 30,1 млн.
По контракту «Градстрой», который также участвовал в благоустройстве микрорайона «Прибрежный», должен будет сделать освещение, обустроить пешеходные дорожки, посадить деревья, сделать поливочный водопровод и установить скамейки и урны. Благоустройство должно завершиться до 31 августа.
·Общество

Компания предложила наименьшую стоимость работ – 29,9 млн рублей.
Конкурс на комплексное благоустройство Аллеи героев ВОВ Александра и Владимира Сазоновых в Омске выиграло ООО «Градстрой» Ваагна Манукяна. Контракт с подрядчиком заключат на 29,9 млн рублей.
Начальная цена составляла 33 млн. Манукян предложил выполнить работу на 3,8 млн дешевле. Второй участник торгов запросил 30,1 млн.
По контракту «Градстрой», который также участвовал в благоустройстве микрорайона «Прибрежный», должен будет сделать освещение, обустроить пешеходные дорожки, посадить деревья, сделать поливочный водопровод и установить скамейки и урны. Благоустройство должно завершиться до 31 августа.