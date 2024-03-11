Омск-Информ
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·Спорт

Цены варьируются от 590 до 3490 рублей.

«Авангард» начал продавать билеты на второй раунд плей-офф. Напомним, соперник «ястребов» пока не определился. Но зато определились даты, когда омичи будут играть в следующем этапе. 

На первые два матча можно попасть, заплатив от 590 до 3490 рублей. Места есть также в ресторане и вип-ложах, однако цены на них доходят до 10 500 рублей. 

Владельцы абонементов могут выкупить свое место либо выбрать другое свободное, отказавшись от своего, и докупить к нему еще 3 билета. Бронь на абонементные места сохранится до 13 марта, 11:00, после они поступят в свободную продажу, – сообщили в клубе. 

Второй раунд Кубка Гагарина «Авангард» начнет дома, два первых матча пройдут 16 и 18 марта.

·Спорт

Цены варьируются от 590 до 3490 рублей.

«Авангард» начал продавать билеты на второй раунд плей-офф. Напомним, соперник «ястребов» пока не определился. Но зато определились даты, когда омичи будут играть в следующем этапе. 

На первые два матча можно попасть, заплатив от 590 до 3490 рублей. Места есть также в ресторане и вип-ложах, однако цены на них доходят до 10 500 рублей. 

Владельцы абонементов могут выкупить свое место либо выбрать другое свободное, отказавшись от своего, и докупить к нему еще 3 билета. Бронь на абонементные места сохранится до 13 марта, 11:00, после они поступят в свободную продажу, – сообщили в клубе. 

Второй раунд Кубка Гагарина «Авангард» начнет дома, два первых матча пройдут 16 и 18 марта.