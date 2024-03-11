Причиной стали тротуары и неточности геометрии. Такой вал, по мнению ВООПИК, был бы неэффективен для обороны того времени.

Причиной стали тротуары и неточности геометрии. Такой вал, по мнению ВООПИК, был бы неэффективен для обороны того времени.

Омское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК Омск) раскритиковало эскизы воссоздания крепостного вала возле Тобольских ворот. Причиной стали тротуары, которые сделают для удобства горожан прямо посреди вала, хотя сам исторический объект никаких тротуаров не содержал.

– Видно, что вал прорезан насквозь для удобства пешеходов и транзитного трафика. С одной стороны, это действительно удобно и сохраняет статус-кво в привычных перемещениях по локации, с другой стороны нужно понимать что является первичным и более ценным. Получается, что, воссоздавая исторический объект, мы уступаем его часть тротуару. Есть мнение, что это не вполне этично, и уж можно ради такого дела создать организованный обход, – сообщает ВООПИК.

Вопросы у общества появились и к самой геометрии профиля вала, которая является неточной и неэффективной с точки зрения обороны того времени.

– Да, возможно обыватели не заметят, но, говоря об « историческом парке », которым хочет считать себя крепость, было бы в неплохо уделять внимание деталям, – рассказали в ВООПИК.

В обществе также отметили, что проект направлен на доработку.