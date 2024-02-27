Это один из этапов преображения исторического парка. Со временем крепость превратится в полноценный музей под открытым небом.

Это один из этапов преображения исторического парка. Со временем крепость превратится в полноценный музей под открытым небом.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о будущем Омской крепости – оно обсуждалось на заседании совета по развитию музея – исторического парка. Специалисты из сферы архитектуры и дизайна представили три проекта благоустройства и перепланировки исторической территории.

– Из всех предложенных архитекторами вариантов дальнейшего развития территории наиболее жизнеспособный и рентабельный предусматривает создание полнотелого, засыпанного грунтом крепостного вала и включение в структуру автономного учреждения исторического здания казармы 1921 года, которое сейчас в аварийном состоянии. Там планируется разместить галереи, кафе, выставочный зал, зону для технических служб, конференц-зал, ремесленную мастерскую по изготовлению брендированных сувениров. Изначально предполагалось расположить все это внутри вала, но уместнее и экономичнее – в реконструированной казарме. Все участники совета это единодушно признали, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в этом году городской бюджет уже выделил почти 16 млн рублей, которые пойдут на то, чтобы превратить территорию в настоящий исторический парк. Предстоит ремонт систем безопасности и вентиляции, здания комплекса будут слегка перепланированы. В инженерной мастерской и арсенале ремонт уже ведется. Также отремонтируют цейхгауз, где в следующем году откроется музей Омской крепости.

Благодаря преобразованиям пространство Омской крепости оживет, она станет настоящим музеем под открытым небом с отдельными площадками, на каждой из которых будет рассказываться о конкретных исторических отрезках.

Мэр также заверил, что проект обязательно обсудят с профессионалами и общественностью.