Парень был задержан в гаражном кооперативе Центрального округа, когда доставал наркотики из тайника.

Парень был задержан в гаражном кооперативе Центрального округа, когда доставал наркотики из тайника.

В начале марта омские полицейские задержали двух местных жителей, которые подозреваются в создании интернет-магазина по продаже наркотиков. Накануне стражи порядка задержали и курьера, подрабатывающего на незаконный «маркетплейс».

21-летний омич был задержан в гаражном кооперативе Центрального округа. Там парень достал наркотики из тайника-закладки.

– Согласно заключению проведенной экспертизы, у 21-летнего омича изъято два вида наркотиков: не менее 105 граммов мефедрона, а также несколько «марок» d-Лизергида (ЛСД, ЛСД -25), – отметили в полиции.

Теперь на парня заведено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. На время следствия омич находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее полицейские задержали еще двух курьеров, работавших на этот интернет-магазин.