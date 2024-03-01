Двое молодых мужчин организовали нелегальный бизнес, а когда, видимо, работы прибавилось, наняли курьеров, распространяющих запрещенные вещества.

Двое молодых мужчин организовали нелегальный бизнес, а когда, видимо, работы прибавилось, наняли курьеров, распространяющих запрещенные вещества.

Омские наркополицейские задержали омичей, 27 и 28 лет, которые занимались нелегальным оборотом наркотиков. У одного из них нашли разнообразные запрещенные вещества – 20,18 г мефедрона и 5,4 г марихуаны, а в телефоне второго содержалась вся деятельность их онлайн-магазина. Товар, которым он торговал, нашли и в арендованной квартире на улице 5-й Армии.

– Оперативники обнаружили разнообразные запрещенные к обороту вещества: мефедрон (4-метилметкатион) массой не менее 752 граммов; пять стеклянных банок с марихуаной нескольких сортов общей массой 53 грамма; «марки» d-Лизергидом (ЛСД, ЛСД-25) общей массой не менее 0,185 грамма, таблетки МДМА. Кроме того, в жилище изъяты весы, всевозможный упаковочный материал, магниты, иные фасовочные приспособления. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции обнаружили закладку, организованную омичами в районе ул. Долгирева, из которой изъята наркосинтетика массой почти 13 граммов, – сообщили в областном УМВД.

Сначала наркодилеры сами делали закладки, а позже наняли троих курьеров. Зарплату еженедельно выплачивали на биткоин-кошелек – строго по вторникам. Также в криминальном дуэте распределили обязанности: один вел финансы, другой занимался логистическими вопросами.

Еще продавцы придумали, как сделать так, чтобы их товар не привлекал излишнего внимания.

– Фасованные для розничных курьеров и потребителей пагубного зелья партии наркотика помещали в гипс, таким образом маскируя запрещенные вещества под снежный камень. Товар для своих работников оставляли в малолюдных местах, где нет камер видеонаблюдения, – рассказали в полиции.

На владельцев наркомаркета завели три уголовных дела. Сейчас подельники сидят под домашним арестом, мужчинам грозит пожизненный срок. Задержаны и работающие на них курьеры.