О подобной инициативе рассказали в Минтруда РФ.
В России готовят новый законопроект об условиях для трудоустройства мигрантов. О подобной инициативе рассказали в Минтруда РФ.
— Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, — отметили в ведомстве «Известиям».
Нововведения помогут избежать ситуации, когда трудовые мигранты могут отказаться от работы в организации, которая потратила средства на их найм. Если этот сотрудник захочет перейти в другую компанию, которая не участвует в оргнаборе, ему придется уехать из России в течение двух недель.