Фотографии лежащих на снегу неподвижных пернатых появились в соцсетях.

Фотографии лежащих на снегу неподвижных пернатых появились в соцсетях.

Омичи снова заметили на улицах свиристелей, которые лежат на снегу без движения. Горожане вновь предположили, что птицы переели забродивших ягод и теперь пьяны. Однако еще в прошлом году специалисты Управления по охране животного мира отмечали, что причина в холодных, а не забродивших ягодах.

– По наблюдениям орнитологов, птицы впадают в оцепенение и падают в снег из-за того, что съедают много холодных ягод на морозе. Когда желудок маленьких любителей ягод набит холодным кормом, скорость метаболизма падает. Птицы «оживают», когда ягоды внутри согреваются, – сообщали тогда в управлении.

Омичей не бросаться спасать птиц, самое полезное, что можно сделать, это переложить их с дорог и тротуаров на газоны. При этом обязательно надо надеть персатки.