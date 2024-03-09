Номер газеты «Спорт-экспресс» за апрель 2004 года продают за 5 тысяч рублей. Неплохой сувенир для коллекционеров.
В Омске выставили на продажу номер газеты «Спорт-экспресс» за 12 апреля 2004 года. В выпуске, наряду с другими темами, описывается первое чемпионство «Авангарда» в Суперлиге.
– Спорт экспресс от 12.04.2004. Первый кубок Авангарда. В отличном состоянии. Коллекционерам, – говорится на сайте популярном сервиса объявлений (орфография и пунктуация автора сохранены).
За номер 20-летней давности продавец просит 5 тыс. рублей. Уместен и торг.
Чемпионство в Суперлиге сезона-2003/2004 «Авангард» оформил 10 апреля 2004 года, обыграв в решающем, пятом, матче серии по буллитам магнитогорский «Металлург». Золото омичам принес бросок Ярослава Беднаржа.
Напомним, что сегодня в Омске «Авангард» проводит матч плей-офф против тольяттинской «Лады». В случае победы омичи пройдут в следующий раунд Кубка Гагарина.