Игра против «Лады» для «ястребов» станет 300-й в матчах на выбывание.

Игра против «Лады» для «ястребов» станет 300-й в матчах на выбывание.

Сегодняшний матч против «Лады» станет для «Авангарда» юбилейным: это 300-я игра омичей в плей-офф, сообщает пресс-служба «Авангарда».

Первую встречу в играх на выбывание «Авангард» провел 31 год назад: 2 марта 1993 года в Риге омичи сыграли против местной «Пардаугавы» и выиграли 5:2. Дублем в составе гостей отметился Сергей Елаков, также забрасывали Виктор Архипов, Константин Маслюков и Алексей Ждахин.

100-й матч прошел 4 апреля 2006 года. Тогда омичи принимали магнитогорский «Металлург». За минуту с небольшим до окончания третьего периода хозяева проигрывали 1:2 (автором единственной шайбы был Кирилл Кольцов), сняли вратаря и сумели перевести игру в овертайм – счет сравнял Сергей Гусев. Ну а в овертайме победу «Авангарду» принес Виталий Ячменев.

Спустя почти 10 лет, 20 марта 2016 года, прошел 200-й матч «Авангарда» в плей-офф. Соперником был уфимский «Салават Юлаев». На этот раз омичи проиграли – 1:2. Единственную шайбу забросил тогда Александр Пережогин.

Как сложится для «ястребов» 300-й матч плей-офф, узнаем уже сегодня.