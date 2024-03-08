Первые лица региона дарят цветы не только своим женам, но и дочерям, а мэр Сергей Шелест – еще и внучке.

Первые лица региона дарят цветы не только своим женам, но и дочерям, а мэр Сергей Шелест – еще и внучке.

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поделились, какие цветы они дарят своим женам на 8 Марта. Предпочтения у них совпали – они покупают своим дамам тюльпаны.

Глава региона рассказал, что дарит цветы не только супруге, но и трем дочерям. Такой же стратегии придерживается Сергей Шелест, который делает презенты жене, двум дочерям и внучке.

– Внучка Эвелина обязательно получит свой маленький букетик. Мне кажется, что каждая девочка должна расти с пониманием того, что женщины – самые прекрасные создания на земле и достойны знаков внимания, – приводит слова Шелеста Om1.