Омск-Информ
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·Общество

Водители общественного транспорта пожаловались на нехватку уборных на конечных остановках.
В мэрии Омска отреагировали на нехватку туалетов на конечных остановках для водителей общественного транспорта. Ранее на сложившуюся ситуацию с уборными пожаловались омичи.
– В рабочем порядке муниципальным и частным перевозчикам направлена информация с целью рассмотрения возможности оборудования разворотных площадок уборными комнатами, – отметили в мэрии.
Напомним, что туалетов не хватает на остановках «Мехзавод», «Поселок Мелиораторов», «Поселок Новоомский», «Микрорайон Новоалександровский», «Кирпичный завод».
·Общество

Водители общественного транспорта пожаловались на нехватку уборных на конечных остановках.
В мэрии Омска отреагировали на нехватку туалетов на конечных остановках для водителей общественного транспорта. Ранее на сложившуюся ситуацию с уборными пожаловались омичи.
– В рабочем порядке муниципальным и частным перевозчикам направлена информация с целью рассмотрения возможности оборудования разворотных площадок уборными комнатами, – отметили в мэрии.
Напомним, что туалетов не хватает на остановках «Мехзавод», «Поселок Мелиораторов», «Поселок Новоомский», «Микрорайон Новоалександровский», «Кирпичный завод».