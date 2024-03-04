Санузлы имеются далеко не на всех конечных остановках, а только в диспетчерских.

Санузлы имеются далеко не на всех конечных остановках, а только в диспетчерских.

Водители общественного транспорта в Омске пожаловались на нехватку туалетов на конечных остановках. Они есть только в диспетчерских. Как сообщает « НГС55 », из-за этого водителям и кондукторам часто приходится справлять нужду за гаражами. Пользоваться туалетамит в диспетчерских могут беспрепятственно водители муниципального транспорта, частников же могут не пустить или требовать плату.

– Мужики за гаражи ходят. А у нас на второй конечной (МПК «Компур». – Прим. ред.), слава богу, есть туалет. Правда, он там неблагоустроенный, на улице стоит, как в деревне. Отсюда дотуда час езды, я терплю, у меня терпение есть, – рассказал водитель маршрутки № 8.

Туалетов нет на остановках «Мехзавод», «Поселок Мелиораторов», «Поселок Новоомский», «Микрорайон Новоалександровский», «Кирпичный завод». На «Телевизионном заводе», со слов водителей, нет даже гаражей.

Санузлы есть на конечной остановке «Поселок Чкаловский», «Бархатовой». На «Стрельникова» для водителей частных маршрутов построили деревянный туалет на улице.

Отметим, что сейчас в Омске наблюдается дефицит водителей как частного пассажирского транспорта, так и муниципального. Власти пытаются решить эту проблему, поднимая сотрудникам зарплаты.