Омск-Информ
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·Спорт

Сергей Шумаков получил сотрясение мозга. Из-за травмы он пропустил прошлый матч.
Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ рассказал о травме своего игрока Сергея Шумакова. Оказалось, что он получил сотрясение мозга. По этой причине его не оказалось в составе на вчерашней встрече «Лады» и «Авангарда», которая закончилась поражением омичей.
– Шумаков получил сотрясение мозга. Применял силовой прием и сам же ударился головой, травма достаточно серьезная у Сережи. В четвёртой тройке у нас стабильная ротация, она часто нам приносит результат, – приводит слова Браташа «Чемпионат».
Отметим, что следующая встреча команд пройдет в Омске в субботу, 9 марта. В настоящий момент «Авангард» ведет в серии со счетом 3:1.
·Спорт

Сергей Шумаков получил сотрясение мозга. Из-за травмы он пропустил прошлый матч.
Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ рассказал о травме своего игрока Сергея Шумакова. Оказалось, что он получил сотрясение мозга. По этой причине его не оказалось в составе на вчерашней встрече «Лады» и «Авангарда», которая закончилась поражением омичей.
– Шумаков получил сотрясение мозга. Применял силовой прием и сам же ударился головой, травма достаточно серьезная у Сережи. В четвёртой тройке у нас стабильная ротация, она часто нам приносит результат, – приводит слова Браташа «Чемпионат».
Отметим, что следующая встреча команд пройдет в Омске в субботу, 9 марта. В настоящий момент «Авангард» ведет в серии со счетом 3:1.