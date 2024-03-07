Суд установил, что предприниматель, не имея разрешительных документов, добавил к административному зданию четвертый этаж и две пристройки.

Суд установил, что предприниматель, не имея разрешительных документов, добавил к административному зданию четвертый этаж и две пристройки.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску департамента архитектуры и градостроительства мэрии против предпринимателя Юрия Шпурика, директора и единственного учредителя ООО «АН и К». Речь идет о незаконной реконструкции здания на улице Мельничной, которым владеет Шпурик с 2010 года.

Согласно материалам дела, Шпурик без разрешительных документов осуществил реконструкцию административного здания, добавив к нему четвертый этаж и две пристройки, сообщает портал «Город55». Одна из пристроек площадью около 60 квадратных метров служит банным комплексом и гостиницей. Другая пристройка, одноэтажная, используется для производства и продажи пищевых продуктов.

В мае 2023 года департамент архитектуры и градостроительства подал в суд иск, требуя сноса незаконно построенных объектов и восстановления здания в прежнем виде. Чиновники также просили наложить арест на здание и землю, на которой оно расположено, а также запретить регистрационные действия в отношении этих объектов. Суд удовлетворил все требования департамента, приняв обеспечительные меры.

Таким образом, Шпурику придется самостоятельно снести все незаконно построенное. Однако у него есть возможность подать апелляционную жалобу на решение суда.