Предприятие намеревалось добиться включения в тариф экономически обоснованных расходов на закупку газа, но не представило нужных доказательств.

Предприятие намеревалось добиться включения в тариф экономически обоснованных расходов на закупку газа, но не представило нужных доказательств.

Восьмой арбитражный апелляционный суд принял решение по жалобе АО «Омскгоргаз» к министерству финансов Омской области. Процесс шел с 2021 года и касался тарифов, по которым работала газоснабжающая компания.

Согласно судебным документам, в 2020 году «Омскгоргаз» закупил сжиженный углеводородный газ по рыночным ценам, которые составляли в среднем 17 324 рубля за тонну (без НДС). Компания утверждает, что ее экономически обоснованные расходы составили около 40 млн рублей, однако РЭК Омской области отказалось включить эту сумму в тарифы. В 2021 году ситуация повторилась, однако предприятию выделили субсидию из бюджета области. Затраты за 2020 год власти компенсировать отказались.

Арбитражный суд Омской области, рассматривавший иск в первой инстанции, указал, что «Омскгоргаз» не предоставил достаточных доказательств того, что тариф на 2020 год, в который не включили оспариваемую сумму, явился причиной убытков компании. Также не было представлено доказательств противоправных и виновных действий исполнительных органов государственной власти. В результате требования «Омскгоргаза» были отклонены. Компания подала апелляционную жалобу, но вторая инстанция ее также не поддержала.

Напомним, что сейчас АО «Омскгоргаз» является собственностью Российской Федерации, а в ближайшее время станет областным предприятием. Его прежние владельцы – холдинговая компания «Акция» – лишились активов в результате громкого уголовного дела о завышении тарифов на транспортировку газа. Ущерб для потребителей оценивался примерно в 2 млрд рублей.