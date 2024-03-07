Новые автобусные рейсы запустят с 15 марта. Они свяжут Омск с Большеречьем, Тарой и Знаменкой.

Новые автобусные рейсы запустят с 15 марта. Они свяжут Омск с Большеречьем, Тарой и Знаменкой.

С 15 марта от Омского автовокзала запустят три новых маршрута, сообщает «Омскоблавтотранс».

Это рейс № 1068 Омск – Большеречье с отправлением из Омска в 11:20, от большереченской автостанции в 16:50.

Автобус рейса № 1116 Омск – Знаменское будет отправляться от омского автовокзала в 16:30, а от знаменской автостанции в 9:45. Рейс будет обслуживаться автобусом большого класса. А рейсы с отправлением из Омска в 7 часов утра и из Знаменского в 15:30 будут обслуживаться автобусом малого класса.

Автобус № 1106 Омск – Тара будет отправляться от омского автовокзала в 17:30, а от тарского автовокзала в 10:00.