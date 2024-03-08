Глава регионального Минтруда отметил, что 8 марта особенный день для работников социальной сферы, ведь большинство из них – прекрасные женщины.

Глава регионального Минтруда отметил, что 8 марта особенный день для работников социальной сферы, ведь большинство из них – прекрасные женщины.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов поздравил омичек с Международным женским днем.

— Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 марта! В нашей жизни сложно переоценить вашу роль, ведь традиционно образ гармонии и сердечной теплоты ассоциируются с лучшими женскими чертами, искренней заботой о детях и близких. В праздничном календаре тех, кто связан с социальной сферой, этот замечательный весенний праздник — особенный день, ведь большинство социальных работников – прекрасные женщины. Именно в социальной сфере им удается ярко раскрыть свои профессиональные и личные качества — милосердие, сопереживание, отзывчивость, умение откликаться на чужую боль. Каждый день социальные работники окружают своей созидательной женской энергией пожилых людей, ветеранов, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи. Тех, кто очень нуждается в помощи и поддержке. Успехи социальной сферы во многом — результат большой любви всех работников социальной сферы к своим подопечным и их отношения к месту своей работы как к дому. От всего сердца благодарю вас, наши прекрасные женщины, за то, что вкладываете в дело всю душу и проявляете свои лучшие качества, — подчеркнул Владимир Куприянов.

В заключении своего поздравления глава Минтруда пожелал всем омичкам «всегда оставаться лучезарными, красивыми и женственными, быть окруженными вниманием, верить в себя и вдохновлять мир на новые свершения».