Омск-Информ
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·Авто

Он прокатался по липовому документу около восьми месяцев, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
Любинский райсуд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения. Как сообщили в пресс-службе суда, местный житель отучился, но не смог сдать экзамен, поэтому купил права в интернете. За поддельный документ он заплатил 55 тыс. рублей.
Это произошло в мае прошлого года. Уже в январе 2024 года мужчину остановил инспектор ГИБДД, который обнаружил, что удостоверение липовое. Экспертиза это подтвердила.
Мужчину признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения, но отправлять в колонию не стали. Так как он впервые нарушил закон, ему назначили наказание в виде ограничения свободы.
·Авто

Он прокатался по липовому документу около восьми месяцев, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
Любинский райсуд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения. Как сообщили в пресс-службе суда, местный житель отучился, но не смог сдать экзамен, поэтому купил права в интернете. За поддельный документ он заплатил 55 тыс. рублей.
Это произошло в мае прошлого года. Уже в январе 2024 года мужчину остановил инспектор ГИБДД, который обнаружил, что удостоверение липовое. Экспертиза это подтвердила.
Мужчину признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения, но отправлять в колонию не стали. Так как он впервые нарушил закон, ему назначили наказание в виде ограничения свободы.