Он прокатался по липовому документу около восьми месяцев, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.

Он прокатался по липовому документу около восьми месяцев, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.

Любинский райсуд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения. Как сообщили в пресс-службе суда, местный житель отучился, но не смог сдать экзамен, поэтому купил права в интернете. За поддельный документ он заплатил 55 тыс. рублей.

Это произошло в мае прошлого года. Уже в январе 2024 года мужчину остановил инспектор ГИБДД, который обнаружил, что удостоверение липовое. Экспертиза это подтвердила.

Мужчину признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения, но отправлять в колонию не стали. Так как он впервые нарушил закон, ему назначили наказание в виде ограничения свободы.