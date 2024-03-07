С 2004 года женщина скрывалась от следователей, но потом ее объявили в федеральный розыск и задержали. Суд вынес ей приговор.

С 2004 года женщина скрывалась от следователей, но потом ее объявили в федеральный розыск и задержали. Суд вынес ей приговор.

Центральный районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего бухгалтера почтамта – филиала Государственного учреждения «Управление федеральной почтовой связи Омской области».

Следователи выяснили, что с 2001 по 2004 год женщина поручала сотруднику подготовку платежных поручений. В документы вносилась недостоверная информация, по которой средства, которые омичи направляли в почтамт в качестве платы за «коммуналку», перечислялись на счета фирм, зарегистрированнных на знакомых бухгалтера.

– В последующем собственники организаций эти денежные средства возвращали осужденной. Таким образом, в период с августа 2001 по май 2004 гг. ей удалось похитить более 16 млн рублей, – рассказали в областной прокуратуре.

После того как о мошенничестве стало известно, женщина уехала из Омска. С 2004 года следователи не могли установить ее местонахождение, а через много лет объявили в федеральный розыск и задержали в Санкт-Петербурге.

Теперь суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна возместить причиненный ущерб.