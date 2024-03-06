Омск-Информ
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·Образование

Они вошли в число победителей конкурса фонда Владимира Потанина.
В России выбрали 750 победителей конкурса фонда Потанина. В их число вошли три омских студента, которые учатся в ОмГУ и ОмГТУ. Они будут получать ежемесячно стипендию – 25 тыс. рублей.
В число победителей вошли:
  • Татьяна Александрова – ОмГУ,
  • Влад Закандаев – ОмГУ,
  • Анна Афонасьева – ОмГТУ.
Конкурс проводят с 2000 года, чтобы поддержать наиболее активных, талантливых и вовлеченных студентов. В этом году на стипендию претендовали 6 416 человек.
·Образование

Они вошли в число победителей конкурса фонда Владимира Потанина.
В России выбрали 750 победителей конкурса фонда Потанина. В их число вошли три омских студента, которые учатся в ОмГУ и ОмГТУ. Они будут получать ежемесячно стипендию – 25 тыс. рублей.
В число победителей вошли:
  • Татьяна Александрова – ОмГУ,
  • Влад Закандаев – ОмГУ,
  • Анна Афонасьева – ОмГТУ.
Конкурс проводят с 2000 года, чтобы поддержать наиболее активных, талантливых и вовлеченных студентов. В этом году на стипендию претендовали 6 416 человек.