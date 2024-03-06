Пенсионерка приютила бомжа, а потом решила выгнать его из-за алкоголя. Но это бездомному не понравилось, и он пошел на преступление.

Пенсионерка приютила бомжа, а потом решила выгнать его из-за алкоголя. Но это бездомному не понравилось, и он пошел на преступление.

В Омске вынесли приговор в отношении 33-летнего мужчины. Он убил 78-летнюю пенсионерку.

Инцидент произошел в начале июня прошлого года. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, одинокая пожилая женщина, живущая в Центральном округе, встретила у подъезда двух молодых бомжей. Пожалев бездомных, пенсионерка решила пригласить их к себе.

Воспользовавшись добротой хозяйки, мужчины начали проживать в ее квартире и распивать спиртное. Такое поведение не понравилось омичке, и она решила прогнать из дома одного из гостей. Разозлившись на хозяйку, мужчина задушил ее, а после продолжил застолье.

Свою вину убийца признал частично. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Также бездомному придется выплатить сестре погибшей женщины 2 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.