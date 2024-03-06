Омск-Информ
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·Общество

Жилплощадь без отопления и водоснабжения мужчина оценил в 350 тыс. рублей.
Омич пытается продать комнату в аварийном и уже расселенном доме № 81 на улице 50 лет Профсоюзов. За нее мужчина просит 350 тыс. рублей.
Объявление о продаже на сайте недвижимости Restate размещено еще 12 июля 2022 года и обновлено 3 марта 2024 года. Площадь комнаты составляет 11,5 кв. м. Она находится на 4-м этаже в секции из 6 помещений. Кухня и туалет – общие.
Напомним, в январе в этом доме отключили отопление и воду, потому что это грозило авариями. Дом расселили, обнесли забором и вскоре собираются снести.
·Общество

Жилплощадь без отопления и водоснабжения мужчина оценил в 350 тыс. рублей.
Омич пытается продать комнату в аварийном и уже расселенном доме № 81 на улице 50 лет Профсоюзов. За нее мужчина просит 350 тыс. рублей.
Объявление о продаже на сайте недвижимости Restate размещено еще 12 июля 2022 года и обновлено 3 марта 2024 года. Площадь комнаты составляет 11,5 кв. м. Она находится на 4-м этаже в секции из 6 помещений. Кухня и туалет – общие.
Напомним, в январе в этом доме отключили отопление и воду, потому что это грозило авариями. Дом расселили, обнесли забором и вскоре собираются снести.