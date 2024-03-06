Женщина обратилась в клинику и заключила договор на проведение операции. Однако после проведенных манипуляций она почувствовала себя плохо.

Женщина обратилась в клинику и заключила договор на проведение операции. Однако после проведенных манипуляций она почувствовала себя плохо.

В Ленинский суд обратилась омичка с жалобой на медицинскую организацию региона. Она рассказала, что обратилась в платную клинику, чтобы вылечить варикозную болезнь ног.

С женщиной заключили договор и провели диагностику, а затем операцию. Однако после процедур омичку стали беспокоить боли в ногах. В одной из конечностей она обнаружила уплотнение. Она потребовала от организации вернуть деньги за операцию, а также выплатить ей моральный вред, штраф и компенсировать утраченный заработок.

– С целью установления юридически значимых обстоятельств, в ходе рассмотрения дела судом назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой выявлены дефекты диагностики, допущенные при оказании медицинской помощи, – рассказали в суде.

Суд обязал компанию выплатить компенсацию морального вреда, неустойку и штраф на общую сумму более 350 тыс. рублей. Однако за утраченный заработок омички с организации не стали требовать средства, поскольку она получала выплаты по больничному листу.

Решение не вступило в законную силу.