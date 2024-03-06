Житель Тюмени привлек своего друга из Омска к совершению преступления. Суд рассмотрел уголовное дело.

Житель Тюмени привлек своего друга из Омска к совершению преступления. Суд рассмотрел уголовное дело.

Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело 23-летнего омича и 24-летнего тюменца. Они обвинялись в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, жителю Тюмени было предъявлено еще одно обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.

В конце 2022 года старший из осужденных получил доступ к базе данных клиентов. Это получилось за счет его обучения у работника, который занимался обслуживанием и продажами в компании сотового оператора.

– Используя абонентские номера, предоставленные в мессенджере неустановленным лицом, вступившим с ним в сговор, скорректировал счета абонентов и вывел денежные средства на криптовалютные кошельки, а затем на банковские счета, похитив тем самым у компании 459 000 рублей. При следующей попытке хищения его профиль в компании оказался заблокирован, – рассказали в полиции.

Однако молодой человек решил не останавливаться на достигнутом. Вместе с другом из Омска и еще одним неустановленным мужчиной, с которым познакомился в даркнете, он придумал новую схему мошенничества.

Под видом начальника компании парень написал бывшей коллеге и потребовал логин и пароль от входа в систему. После аналогичным образом товарищи похитили 696 тыс. рублей. Еще одну попытку вывести средства уже пресекли сотрудники безопасности компании и ФСБ.

Парни получили условные сроки. Омич – 1 год, а житель Тюмени – 3,5 года, также с последнего взыскали 714 тыс. рублей. Кроме того, оба парня должны заплатить сотовому оператору 128 тыс. рублей.