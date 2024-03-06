Мужчина должен был доставить краснокнижных птиц из Красноярска в Челябинск.

Мужчина должен был доставить краснокнижных птиц из Красноярска в Челябинск.

Любинский районный суд рассмотрел уголовное дело 56-летнего жителя Республики Хакасия. Он обвинялся в незаконном хранении и перевозке особо ценных диких животных, которые занесены в Красную книгу РФ.

В прошлом году мужчина получил 138 тыс. рублей. За эти деньги он должен был перевезти трех кречетов из Красноярска в Челябинск. Однако по пути его авто остановили сотрудники ПУ ФСБ по Омской области. Они и обнаружили птиц в машине мужчины. Они были спрятаны в специальный тайник между задним сиденьем и багажником.

– Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, пояснив, что ценных птиц он кормил и предоставлял возможность дышать свежим воздухом, – отметили в областной прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы условно и конфисковал его авто «Тойота-Авенсис» и телефон в доход государства.

Кречетов же направили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев Ковчег». Там их лечат и проводят реабилитацию.